بوتين: قرار روسيا في القيام بالعملة العسكرية لم يكن منه مفر حيث كان سكان دونباس يتعرضون للتنكيل من النظام الأوكراني المدعوم من الغرب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2022 - 17:20

بوتين: قرار روسيا في القيام بالعملة العسكرية لم يكن منه مفر حيث كان سكان دونباس يتعرضون للتنكيل من النظام الأوكراني المدعوم من الغرب

منذ 55 mins 17 June، 2022
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