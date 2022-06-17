بوتين: خسائر الاتحاد الأوروبي من فرض الحظر ضد روسيا بلغ 400 مليار دولار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2022 - 17:20

بوتين: خسائر الاتحاد الأوروبي من فرض الحظر ضد روسيا بلغ 400 مليار دولار

منذ 1 ساعة 17 June، 2022
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