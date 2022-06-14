لوغانسك: المرتزقة الأجانب يمثلون نحو ربع الجنود المتواجدين في مصنع “آزوت”

أعلن مساعد وزير الداخلية بجمهورية لوغانسك الشعبية، فيتالي كيسيليوف، اليوم الثلاثاء، أن نحو ألفين وخمسمائة جندي يتواجدون في منطقة مصنع “آزوت” الكيميائي في مدينة سيفيرودونيتسك، مشيرا إلى أن نسبة المرتزقة الأجانب تمثل نحو 25%.

وقال إنه “وفقا للحسابات الأولية، فإن ما يقرب من 2.5 ألف جندي يتواجدون هناك”، مشيرا إلى أن هذا العدد هو نفس عدد المقاتلين الذين كانوا يتواجدون في منطقة “آزوفستال” في ماريوبول.

وأكد كيسيليوف أن نحو 20-25% من المقاتلين المتواجدين في هذه المنطقة من المرتزقة الأجانب، أي نحو 500-600 شخص.

المصدر: سبوتنيك