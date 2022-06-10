الاتحاد الأوروبي قلق من استيلاء منظمة إسرائيلية على ممتلكات كنسيّة بالقدس (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2022 - 23:54

الاتحاد الأوروبي قلق من استيلاء منظمة إسرائيلية على ممتلكات كنسيّة بالقدس (روسيا اليوم)

منذ 31 mins 10 June، 2022
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