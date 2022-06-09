الصين تعتبر الإلغاء الاميركي المحتمل لبعض التعرفات الجمركية عن الصين مفيدا للجانبين والعالم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2022 - 17:26

الصين تعتبر الإلغاء الاميركي المحتمل لبعض التعرفات الجمركية عن الصين مفيدا للجانبين والعالم

منذ 1 ساعة 9 June، 2022
العلاقات الصينية الاميركية
أخبار دولية - الصين

علقت وزارة التجارة الصينية على التصريحات الأمريكية حول إلغاء بعض التعرفات الجمركية على الصين معتبرة إنها مفيدة للصين والولايات المتحدة ، وهي مفيدة للعالم بأسره.
وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو في مقابلة أجريت معها مؤخرا إنها تدرس مسألة إلغاء الرسوم الجمركية على الصين ، ومن المفيد إلغاء الرسوم الجمركية على بعض الضروريات اليومية والدراجات .

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إننا لاحظنا سلسلة من التصريحات الأخيرة من جانب الولايات المتحدة حول النظر في إلغاء التعريفات الإضافية على الصين ، وقد ردينا عدة مرات. وموقف الصين من هذه المسألة ثابت وواضح،في سياق التضخم العالمي المرتفع ، فإن إلغاء جميع التعريفات الجمركية على الصين سيفيد كل من الصين والولايات المتحدة والعالم بأسره لصالح الشركات والمستهلكين.

المصدر: موقع وزارة التجارة الصيني

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