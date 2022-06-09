مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي عقب اقتحامها بلدة حلحول شمالي الخليل جنوبي الضفة المحتلة (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2022 - 13:36

مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي عقب اقتحامها بلدة حلحول شمالي الخليل جنوبي الضفة المحتلة (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 36 mins 9 June، 2022
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