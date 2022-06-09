الاحتلال الاسرائيلي يقدم لوائح اتهام ضد منفذي عملية “إلعاد” التي أدت لمقتل 3 صهاينة

قدم الادعاء العام الصهيوني، اليوم الخميس 9/6/2022، لائحة اتهام ضد الشابين أسعد الرفاعي، وصبحي شقيرات (صبيحات) من سكان قرية رمانة في جنين، والمتهمين بتنفيذ عملية “إلعاد ” قبل نحو شهر والتي أدت لمقتل 3 صهاينة.

وبحسب موقع “واي نت” الصهيوني ، فإنه وجهت للشابين ضمن لائحة الاتهام، 3 تهم تتعلق بالقتل العمد، و5 أخرى تتعلق بالشروع في القتل.

واتهمت نيابة الاحتلال الشابين بـ “التخطيط لجريمة بدوافع قومية وعقائدية للتسبب بمقتل يهود، ولتحقيق ذلك قاموا بتجهيز أنفسهم بالسكاكين والفؤوس، ودخلوا الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وعند وصولهم إلى إلعاد قتلوا السائق الذي قادهم بسكين في وجهه ورقبته، وبعد ذلك مباشرة نفذوا موجة قتل في شوارع المدينة، وقتلوا إسرائيليين، وحاولوا قتل 5 آخرين، ثم فروا من مكان الحادث قبل أن يتم اعتقالهم بعد 3 أيام”.

المصدر: فلسطين اليوم