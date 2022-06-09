“المرابطون”: لمعالجة موضوع الكهرباء بمنطقة طريق الجديدة في بيروت

طالبت حركة “المرابطون” في بيان لها الاربعاء من وزير الطاقة وليد فياض والمدير العام الكهرباء كمال حايك، بمعالجة موضوع الكهرباء لمنطقة طريق الجديدة في بيروت التي أصبحت بظلمة تامة وبخاصة بعد اغلاق محطة الحرش من الموظفين.

وقال البيان إن “الإجحاف بالتغذية الكهربائية في حق منطقة مثل الطريق الجديدة، سيؤدي إلى خروج الأهالي للمطالبة بحقهم”، وتابع “بالتالي يتحمل وزير الطاقة وشركة كهرباء لبنان تداعيات هذه الممارسة في التوزيع العادل للتغذية الكهربائية على المواطنين، في كافة المناطق اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام