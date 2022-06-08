اللجنة العسكرية اليمنية: بادرنا بفتح 3 طرق بتعز وجاهزون لما هو أكبر منها

قال رئيس اللجنة العسكرية الوطنية في اليمن اللواء يحيى الرزامي الأربعاء إن “مطالب الطرف الآخر كانت بفتح طريق في تعز وبادرنا بفتح 3 طرق حرصا منا على السلام”.

وأكد الرزامي أن “صنعاء أعلنت الاستعداد لفتح طريق الشريجة كرش الراهدة، طريق الزيلعي الصريمي أبعر، طريق الدفاع الجوي الخمسين الستين”، وأضاف “ننتظر بهذه المبادرة من الطرف الآخر الجدية لتنفيذها وجاهزون لما هو أكبر منها تلبية لتوجيهات القيادة”، مشيرا إلى أن “هناك مقترحات للأمم المتحدة وسيتم مناقشتها مع القيادة في صنعاء”.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية حسين العزي أن “اللجنة العسكرية الوطنية قدمت مقترحا واقعيا ومنصفا وما يزال الطرف الآخر يتاجر بتعز وهذا أمر مؤسف للغاية”، وقال “على الطرف الآخر إثبات جديته والوفاء بالتزاماته للمضي في عملية السلام”، مؤكدا أنه “ما تزال هناك عراقيل كبيرة وواسعة فيما يتعلق بموضوع الرحلات وتدفق السفن وهذه مؤشرات سلبية للغاية”.

من جهته، قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ “أتطلع للتعاون مع القيادة في صنعاء لتعزيز الهدنة الإنسانية”، مضيفا “نسعى للخروج بنقاشات مثمرة على مقترحنا لفتح الطرق وبقية الملفات الاقتصادية والإنسانية والخطوات التي سنتخذها للمضي قدما”.

المصدر: المسيرة نت