قوى الامن: مخفر كفرمشكي اوقف شخصين سرقا نحو 14000 دولار أميركي من داخل أحد المنازل

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي: ” بتاريخ 27/5/2022، ادّعى أحد المواطنين لدى مخفر كفرمشكي في وحدة الدرك الإقليمي ضدّ كلّ من:

– ر. ع. (مواليد عام 1999، سوري الجنسيّة)

– ر. ج. (مواليد عام 1970، لبنانيّة الجنسيّة

بجرم سرقة مبالغ ماليّة من منزله، وقد أفاد المدّعي أن الأوّل قد أقدم على تكرار عملية السرقة -في أوقات سابقة- من داخل منزله، وقدّر قيمة المسروقات بحوالي /6،000/ دولار أميركي، وأنّ الثانية أيضًا قد سرقت حوالي /8،000/ دولار أميركي.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التّي قام بها عناصر المخفر، تم تحديد مكان وجود (ر. ع.) حيث جرى توقيفه.

باستماعه، اعترف بما نُسب إليه وصرّح أنّها ليست المرّة الأولى التي يسرق فيها من منزل المدّعي.

أجري المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف (ر. ج.)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام