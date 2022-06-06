الشيخ نعيم قاسم في مقابلة مع وكالة رويترز: مستعدون للتحرك بالوسائل المناسبة اذا قال لبنان إن العدو ينتهك حقوقه البحرية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 6 2022 - 20:36

الشيخ نعيم قاسم في مقابلة مع وكالة رويترز: مستعدون للتحرك بالوسائل المناسبة اذا قال لبنان إن العدو ينتهك حقوقه البحرية

منذ 51 mins 6 June، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة