بدأت دول الناتو برئاسة الولايات المتحدة في زيادة مساعدتها لأوكرانيا ، خوفا من أن الحرب لن تستمر. من الواضح أن واشنطن تلعب بالنار ، وهذه النار على وشك أن تحترق على حافة “الخط الأحمر” .

قضية بحر الصين الجنوبي وقضية مضيق تايوان هي شؤون داخلية للصين ، وليس للولايات المتحدة والمملكة المتحدة الحق في التدخل .

السبب الرئيسي وراء قيام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بإثارة النار والاستفزاز بشكل محموم حول الصين هو الحد من تنمية الصين ومنع الصين من تجاوز الولايات المتحدة ، وذلك للحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة في العالم ، والمملكة المتحدة تردد وراء الولايات المتحدة. ، يفعلون ذلك ، في الأساس خوفا من النفوذ المشترك المتنامي للصين .

كأخ أصغر مخلص للولايات المتحدة ، غالبا ما تأخذ اليابان زمام المبادرة “لمشاركة مخاوف” الرئيس. هذه المرة ، أخذت زمام المبادرة لإقناع الهند ، في الغالب لإرضاء الولايات المتحدة وجعلها حجر عثرة للصين وروسيا. ولكن بغض النظر عن كيفية تغير موقف الهند من الصراع بين روسيا وأوكرانيا ، طالما أن الهند لا تزال قلقة بشأن الصين وباكستان ، فلا توجد إمكانية لتحسين العلاقات بين الصين والهند. ما زلنا بحاجة إلى توخي الحذر بشأن الهند .

في غمضة عين ، استمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا لأكثر من ثلاثة أشهر. يمكن القول أن هذا الاضطراب يؤثر على الجسم كله ، وقد تأثر العالم كله بدرجات متفاوتة.

على الرغم من العديد من التحديات ، كانت الصداقة الصينية الروسية دائما غير قابلة للتدمير . وبغض النظر عما إذا كان العالم الخارجي ينفر أو يقمع ، فإن الصين ستكون جاهزة، وستعمل جنبا إلى جنب مع الدول المجاورة المحبة للسلام لإظهار سيوفها ومهاجمة القوى الرئيسية التي تقوض الاستقرار الإقليمي.