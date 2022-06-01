الصحة العالمية: مواجهة جدري القردة لا يتطلب نفس الإجراءات الضخمة لمواجهة كورونا

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغ إن “المنظمة غير واثقة في هذه المرحلة من إمكانية احتواء انتشار جدري القردة بين البشر بشكل كامل”. وأوضح أنه “حتى الآن، الاستجابة الفعالة لتفشي جدري القردة لا تتطلب نفس الإجراءات الضخمة التي كانت مطلوبة لمكافحة كوفيد-19، نظرا لأن الفيروس ينتشر بشكل مختلف”.

وأضاف كلوغ “لكن – وهذا مهم – لا نعرف حتى الآن ما إذا كان بإمكاننا احتواء انتشاره بشكل كامل”، تابع “للقيام بذلك، نحتاج لخفض كبير وعاجل في حالات العدوى من خلال التواصل والتنسيق، والعمل الذي يقوده المجتمع، وعزل الحالات أثناء الفترة المعدية والتتبع والمراقبة الفعالة”، وأوضح أن “انتشار الفيروس حدث على خلفية رفع قيود السفر التي كانت مفروضة بسبب فيروس كورونا”، وقال إن “احتمال انتشار العدوى في أوروبا ودول أخرى خلال الصيف مرتفع”.

المصدر: روسيا اليوم