الخارجية الروسية: موسكو لا ترى ضرورة لإجلاء موظفي سفاراتها من الدول غير الصديقة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تعتبر أنه من الضروري إجلاء موظفي سفاراتها من الدول غير الصديقة، و”توجد إجراءات يمكننا اتخاذها في حال حدوث طارئ”.

صرح بذلك نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، وأشار إلى أن سلطات عدد من البلدان التي لاحظنا فيها “زيادة نشاط العناصر المعادية للروس”، اتخذت التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية الروسية من هجمات المتطرفين، وفقا للالتزامات الدولية.

وأشار نائب وزير الخارجية أنه “لسوء الحظ، لم يكن هذا هو الحال في كل مكان”.

وقال إيفانوف: “ومع ذلك، فإننا بشكل عام لا نرى ضرورة لإجلاء جزء من موظفي البعثات الخارجية الروسية من الدول غير الصديقة في هذه المرحلة، على الرغم من أن مثل هذه الإجراءات، بالطبع، منصوص عليها في حالة حدوث تطور غير مرغوب فيه للأحداث”.

المصدر: وكالات