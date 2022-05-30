الطوارئ الروسية: تسليم أكثر من 1300 طن من المساعدات إلى دونباس وأوكرانيا في خمسة أيام – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2022 - 09:30

الطوارئ الروسية: تسليم أكثر من 1300 طن من المساعدات إلى دونباس وأوكرانيا في خمسة أيام

منذ 30 mins 30 May، 2022
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أخبار دولية - روسيا

سلمت وزارة الطوارئ الروسية أكثر من 1300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سكان دونباس وأوكرانيا في غضون خمسة أيام.

وبحسب البيان: “منذ 25 أيار/مايو، سلمت وزارة الطوارئ الروسية أكثر من 1.3 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومناطق بأوكرانيا. وضمت المساعدات، الأغذية والأدوية والمستلزمات الضرورية”.

ولفت البيان إلى أن وحدات من وزارة الطوارئ تقوم بمسح البنية التحتية والأراضي في المناطق المحررة، من الألغام والمتفجرات التي زرعها وخلفها المسلحون الأوكرانيون، إذ تم مسح أكثر من 155 هكتارا، وتفكيك أكثر من 27000 لغم.

المصدر: وكالات

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