حماس: أهل القدس حسموا المعركة مع العدو الاسرائيلي وكسروا هيبته

توجه الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم “بالتحية الخالصة لأهل القدس وشبابها الثائر وجموع المرابطين والمرابطات، على استبسالهم وثباتهم وتصديهم البطولي لجنود الاحتلال والمتطرفين الصهاينة في ملحمة بطولية أجبروا فيها الكيان الصهيوني على استنفار معظم قواته الأمنية والعسكرية ومنظماته المتطرفة”، وتابع “في مشهد يعيد للأذهان الملحمة البطولية التي سطروها في معركة البوابات الإلكترونية، حسموا فيها المعركة مع العدو وكسروا هيبته، كامتداد لانتصارات شعبنا في المعارك المتواصلة مع الاحتلال لانتزاع كامل حقوقه.

وقال برهوم الاحد إن “إصرار الشباب المقدسي وحرائر القدس وجموع المرابطين للوصول إلى المسجد الاقصى والاحتشاد على بواباته وتصديهم للعدوان رغم كل عمليات البطش والتنكيل ورفعهم الأعلام الفلسطينية بكثافة مقابل مسيرة الأعلام الصهيونية، يعكس طبيعة الصراع الوجودي المحتدم مع الاحتلال على الهوية والحق والسيادة الكاملة، والذي لن ينتهي إلا بزوال الاحتلال”.

المصدر: قناة الاقصى الفضائية