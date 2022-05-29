حماس تُشيد بصمود المقدسيين وتؤكد أن المعركة من أجل الأقصى مُقدسة

أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، بالصمود المتواصل والبطولات المستمرة للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك.

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح مقتضب “صمود متواصل وبطولات مستمرة يسطرها الشباب المقدسي والمرابطون والمرابطات في القدس وداخل باحات المسجد الأقصى”.

وأضاف برهوم إن “معركتنا من أجل القدس والأقصى مقدسة، ومفتوحة مع الاحتلال لن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

ويقتحم المستوطنون منذ ساعات الصباح باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال، وسط مقاومة شديدة من قوات الاحتلال “الإسرائيلي”.

المصدر: فلسطين اليوم