بالصور والفيديو | ايران تزيح الستار عن قاعدة سرية كبيرة لصناعة الطائرات من دون طيار

اقيمت بالقاعدة 313 لصناعة الطائرات من دون طيار التابعة للجيش الايراني، مراسم ازاحة الستار عن سلاحين استراتيجيين مطورين، وهما المسيرة من طراز حيدر -2، وصاروخ حيدر – 1. وأقيمت هذه المراسم برعاية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، الذي قام بزيارة تفقدية للقاعدة 313 اليوم.

ويبلغ مدى الصاروخ “حيدر –1” المنتج محليا، 200 كيلومتر ، وتصل سرعته الى 1000 كيلومتر / ساعة ويُطلق من الطائرات المسيرة “فطرس” و “كمان22”.

وعن المسيرة حيدر -2، فقد أشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى أنها طائرة من دون طيار محملة بواسطة المروحية من طراز 214 التابعة لسلاح الجو بالجيش الايراني، وازيح الستار عنها لاول مرة اليوم برعاية اللواء باقري.

وزار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، اليوم القاعدة 313 العسكرية للجيش الايراني المخصصة للطائرات المسيرة. وقد تفقد اللواء باقري في هذه الزيارة أحدث الانجازات الايرانية في مجال انتاج انواع الطائرات المسيرة العسكرية الهجومية بعيدة المدى بالجيش الايراني.

وبعد انضمام هذه القاعدة التي بنيت على عمق مئات الامتار في باطن الارض، الى الخدمة، فقد أصبحت ايران القوة الاكثر تطورا في مجال الطائرات المسيرة على صعيد المنطقة.

اللواء باقري: الجيش الايراني حقق انجازات ملفتة في صناعة المسيرات

و قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة “اللواء محمد باقري”: ان الجيش الايراني وفي ضوء وعيه ازاء طبيعة الصراعات المستقبلة، داب على تجهيز نفسه باحدث المعدات والاعتدة العسكرية التقنية، وانطلاقا من هذه الرؤية حقق انجازات ملفتة على صعيد انتاج الطائرات المسيرة لحد اليوم. واعرب رئيس هيئة الاركان عن ارتياحه، في ضوء تعاظم اقتدار الجيش الايراني وانجازاته الملفتة في مجال تصنيع الطائرات من دون طيار.

ولفت إلى أن المواجهات العسكرية الراهنة بجميع اشكالها الدفاعية والهجومية والبرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والحروب السيبرانية والعمليات الاستطلاعية وما شاكل ذلك، عززت من دور الطائرات المسيرة الحديثة والمتطورة مقارنة بسائر المعدات والاجهزة الاستراتيجية.

واستدل اللواء باقري في هذا السياق، بالتجارب التي خلفتها المعارك الاخيرة في منطقة القوقاز واوكرانيا، وقبلها خلال الحرب ضد الارهاب في سوريا والعراق؛ مبينا ان هذه الخبرات تؤكد على دور الطائرات من دون طيار الاستثنائي والمتعاظم يوما بعد يوم.

وفي جانب اخر من تصريحاته، قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية “اننا لن نقلل من شان التهديدات التي من حولنا على الاطلاق، ولا نعتبر عدونا نائما، بل سنواصل رصد تحركاته بكل جاهزية وتاهب”.

قائد الجيش: ماضون دون توقف لتطوير اقتدار طائراتنا المسيرة

وقال القائد العام للجيش الايراني “اللواء سيد عبد الرحيم موسوي” : ان اكبر ما حققناه من انجاز في ايران هو اننا لا نستند على اي دولة لسد احتياجاتنا الدفاعية، وانما نستطيع انتاج كل ما نريده بايدينا؛ مضيفا ان عملية تطوير اقتدار طائراتنا المسيرة لن تتوقف اطلاقا. جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء موسوي من القاعدة 313 الستراتيجية المخصصة لصناعة المسيرات التابعة للجيش.

وفي معرض التنويه بالانجازات الكبيرة التي حققتها الوحدات المختلفة بالجيش الايراني ولاسيما انتاج الطائرات من دون طيار المتطورة، اكد اللواء موسوي على ان جميع هذه البرامج تحققت في اطار توجيهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة (الامام الخامنئي حفظه الله) والسياسات المحددة من جانب هيئة الاركان العامة في البلاد.

واضاف: ان الجيش الايراني يقف على اهبة الجاهزية لمواجهة التهديدات المحتملة والدفاع عن ثغور البلاد واستقلالها وتوفير الامن والاستقرار للشعب الايراني العظيم.

ونوه قائد الجيش الايراني، بان حاجة البلاد الى الطائرات المسيرة، شكلت الدافع الاساس لتطوير هذه الطائرات والارتقاء بمستوى ادائها وتزويدها بانواع الصواريخ والقنابل ذات المديات المختلفة؛ مبينا ان هذه الانجازات برمتها تحققت على ايدي الخبراء والعماء من شباب هذا الوطن المخلصين والكفوئين.

المصدر: وكالة ارنا