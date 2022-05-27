الذهب يرتفع ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع انخفاض الدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2022 - 12:04

الذهب يرتفع ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع انخفاض الدولار

منذ 58 mins 27 May، 2022
اقتصاد - صفحات منوعة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع استمرار ضعف الدولار مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تسجيل الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1854.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0325 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2% إلى 1851.90 دولار. وصعد الذهب منذ بداية الأسبوع 0.4%.

وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات في ديلي فوركس: إن ”الذهب تلقى دعما هذا الأسبوع من بعض الاعتدال في توقعات السوق من سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية للعام المقبل، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأمريكي“.

المصدر: رويترز

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