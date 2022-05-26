وفاة 11 رضيعا في حريق بمستشفى في السنغال

قالت وسائل إعلام سنغالية فجر يوم الخميس إن 11 رضيعا توفوا في حريق مستشفى مام عبد العزيز سي داباخ في تيفوان.

ونشر الرئيس السنغالي ماكي سال تغريدة على “تويتر” قال فيها: “”علمت للتو بألم بوفاة 11 طفلا حديثي الولادة في الحريق الذي وقع في قسم طب الأطفال في مستشفى مام عبده عزيز سي داباخ في تيفوان”.

وأضاف ماكي سال: “أعبر عن عميق تعاطفي إلى أمهاتهم وأسرهم”.

من جهته نشر اللاعب السنغالي الحاج ضيوف تغريدة ذكر فيها: “لقد علمت للتو بأسف وألم وفاة 11 مولودا جديدا في مستشفى مام عبد العزيز سي داباخ في تيفوان بعد اندلاع حريق”.

وأضاف “يتقدم حزب “أوالي” من خلالي، بأحر التعازي للأسر المتضررة وللأمة السنغالية”.

المصدر: وكالات