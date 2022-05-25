قاذفات استراتيجية روسية وصينية تحلق معا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية من طراز “تو-95 أم أس” و”خون-6 كا” قامت بدورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت الوزارة “في 24 مايو/أيار عام 2022، نفذت القوات الجوية الروسية والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني دورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”، وتابعت “قامت مجموعة جوية مكونة من حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز (تو-95 أم أس) التابعة للقوات الجوية الروسية والقاذفات الإستراتيجية من طراز (خون-6 كا) التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني بدورية جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي”.

ولفتت الوزارة الى ان “تحليق القاذفات الروسية استغرق نحو 13 ساعة وتمت مرافقتها بطائرات من طراز سو-30 أس أم”، وأضافت “في مراحل معينة من المسار تمت مرافقة حاملات الصواريخ الاستراتيجية من قبل طائرات F-2 التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي، طائرة F-15 التابعة لسلاح الجو الياباني”، وأوضحت أنه “أثناء أداء المهام تصرفت طائرات كلا البلدين بدقة وفقا لأحكام القانون الدولي”.

المصدر: روسيا اليوم