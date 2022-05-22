مراسل المنار : استنفار صهيوني عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مقابل الأنشطة الاحتفالية التي يحييها الجنوبيون بذكرى عيد المقاومة والتحرير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 22 2022 - 16:24

مراسل المنار : استنفار صهيوني عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مقابل الأنشطة الاحتفالية التي يحييها الجنوبيون بذكرى عيد المقاومة والتحرير

منذ 11 mins 22 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة