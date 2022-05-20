سويسرا: حريق كبير بمبنى الشرطة الدولية الجديد يوقف حركة الإقلاع والهبوط بمطار جنيف

شاندلع حريق بالقرب من مطار جنيف يوم الجمعة، ما تسبب في اضطراب حركة الإقلاع والهبوط من محور الطيران السويسري.

ولم تتمكن أي طائرة من الإقلاع أو الهبوط منذ الساعة 5.35 مساء (15.35 بتوقيت غرينتش) بسبب الدخان الكثيف، حسبما أفاد المتحدث باسم المطار لوكالة الأنباء الألمانية.

ووثق مقطع فيديو ألسنة اللهب وانفجارات كبيرة أثناء اشتعال النيران.

وذكر موقع “tgd” السويسري أن الانفجار وقع في المبنى المستقبلي للشرطة الدولية (PI) والمركز الفيدرالي لطالبي اللجوء في Grand-Saconnex.

وأشار الموقع السويسري أن الحريق وقع في نهاية مدرج بمطار جنيف.

وأكدت أن دخانا أسودا كثيفا تصاعد وكان مرئيا من عدة مواقع في البلدة.

وأشار إلى أن خمسة انفجارات وقعت نتيجة انفجار اسطوانات الغاز، موضحة أن الحطام تطاير أثناء الانفجارات.

المصدر: روسيا اليوم