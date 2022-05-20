الوزير حمية: حكومة فرنسا قدمت هبة “سكانر” لمرفأ بيروت كان سيكلفنا 12 مليون دولار والآن لن يكلف الدولة شيئا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2022 - 19:30

الوزير حمية: حكومة فرنسا قدمت هبة “سكانر” لمرفأ بيروت كان سيكلفنا 12 مليون دولار والآن لن يكلف الدولة شيئا

منذ 28 mins 20 May، 2022
الوزير حمية
لبنان

اعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أن “الحكومة الفرنسية قدمت هبة “سكانر” لمرفأ بيروت، كان سيكلفنا 12 مليون دولار لكن الآن لن يكلف الدولة شيئا”.

وجرى الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء، مع شركة “sgs” لتولي عمليات تشغيل السكانر، للصادرات من مرفأ بيروت فقط، حيث ذكر حمية أنه “لأجل مكانة لبنان وتعزيز علاقاته، قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الاشغال العامة والنقل بالتعاقد مع شركة تقدم خدمة فنية لتفعيل عمل الماسحة الضوئية في مرفأ بيروت، لتعزيز أمن الشحنات المصدرة وفق احدث التقنيات وافضل الممارسات وتفويضه بالتوقيع على العقد بما يتوافق مع القانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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