عميدرور ينفي مشاركة أميركية في مناورات الجيش الصهيوني لتنفيذ هجوم في إيران

قال اللواء في الاحتياط يعقوب عميدرور، الذي يؤدّي دور رئيس الحكومة في المناورة العسكرية الحالية “مركبات النار”، إن “هذه المناورة ليست بالتعاون مع الأميركيين. إنها مناورة للجيش الإسرائيلي، الذي هو من يستعدّ، والأميركيون حلفاؤنا. نحن نتعاون معهم في الكثير من المجالات، ولذلك الأمر ليس إذا كانوا جزءاً من المناورة، بل هم جزء من الأسلوب الذي يعمل فيه الجيش بشكل عام”.

كلام عميدرور جاء تعقيباً على حديث الإعلام الإسرائيلي عن مشاركة أميركية في التدريب الذي سيجريه سلاح الجو الإسرائيلي ابتداء من الـ 29 من أيار، ضمن مناورات “مركبات النار”، ويُحاكي الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

المصدر: قناة 13 العبرية