عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 18-05-2022

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النهار: المجلس مكتملاً: تكتلات تغيّر آلية القرار

الأخبار: التوتر السياسي يشتدّ تحت عنوان معركة حصاد الانتخابات: أسئلة جدية حول رئاستَي المجلس والحكومة

الجمهورية: مجلس متنوّع بأكثرية متنقلة… والأمم المتحدة والجامعة العربية لتلافي الفراغ

الديار: «مورفين» الانتخابات انتهى مفعوله… مؤشرات لانفجار قريب للأزمة الاقتصادية ــ المعيشية

اللواء: ما لم يقله بري: باسيل يرفض بقاء ميقاتي والتلاعب مستمر بالرغيف

الأسرار

النهار

لوحظ أن أعداداً كبيرة من المواطنين ومنهم رجال دين في إحدى الطوائف في الجبل كانوا بصدد عدم الاقتراع، لكنهم عادوا عن قرارهم بسبب إطلاق مواقف من بعض المرشحين المدعومين من حزب بارز استفزّتهم.

اللواء

فوجئت جهات اقتصادية باختفاء الخبز من الأفران والسوبرماركات ظهراً، بالتزامن مع الإعلان عن قرض البنك الدولي لشراء القمح

من ابتكارات المال الانتخابي إقدام ماكينات مرشّح، عاد إلى المجلس، على حجز هويات مواطنين، مقابل مبالغ مالية، على ان تعاد بعد انتهاء العملية الاقتراعية.

المصدر: صحف