قائد الجيش مهنئا العسكريين بإنجاز الاستحقاق الانتخابي: تحملتم المسؤولية بوعي وحكمة وانضباط

توجه قائد الجيش العماد جوزاف عون للعسكريين بالقول: “أهنئكم على الإنجاز الذي حققتمونه اليوم بتوفير الأمن والنظام لإتمام العملية الانتخابية. إن الجهود التي بذلتموها والمسؤولية التي تحليتم بها، هي التي وفرت الأجواء الآمنة لإنجاز هذا الاستحقاق، وفض بعض الإشكالات بشكل سريع ومحترف”.

أضاف: “على الرغم من الأزمة التي نمر بها، كنتم على أتم الاستعداد لتحمل المسؤولية ومواكبة اليوم الانتخابي الطويل بوعي وحكمة وانضباط. بفضلكم، اكتملت الصورة الديموقراطية لهذا اليوم”.

وتابع: “لقد أثبتم مجددا، كما في كل استحقاق، أنكم جديرون بالثقة والاحترام والتقدير، بفضل إرادتكم وصمودكم وثقتكم بمؤسستكم ووطنكم. مسؤوليتنا تجاه شعبنا ووطننا ستبقى الحافز لنا للاستمرار في القيام بالمهمات الموكلة إلينا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام