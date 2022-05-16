مراسل المنار في البقاع الغربي وراشيا: نتائج شبه محسومة تشير لفوز لائحة الغد الأفضل بـ ٤ مقاعد مقابل مقعدين للائحة القرار المستقل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2022 - 14:16

مراسل المنار في البقاع الغربي وراشيا: نتائج شبه محسومة تشير لفوز لائحة الغد الأفضل بـ ٤ مقاعد مقابل مقعدين للائحة القرار المستقل

منذ 1 ساعة 16 May، 2022
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