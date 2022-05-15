النخالة: سنقاتل حتى يرحل الاحتلال الاسرائيلي

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة أن “الشعب الفلسطيني يواجه جرائم كيان الاحتلال الاسرائيلي المجرم، بكل ما يملك من إرادة، رغم الظروف المعقدة التي تحيط به”.

كلام النخالة جاء في كلمة له أمام المؤتمر الخامس لاتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في الشتات والذي يعقد في دار الأوبرا في العاصمة السورية دمشق، احياءً لذكرى نكبة فلسطين الـ74، وأضاف النخالة أن “أربعة وسبعون عامًا ازددنا فيها قوة، وازددنا يقينا بحقنا في فلسطين، وازددنا فهمًا بأن هذا المشروع الصهيوني يجب أن يفكك وينتهي إلى الأبد من منطقتنا العربية”، وأشار الى أن “المشروع الصهيوني قام على القتل، إنه مشروع لصوص العالم، ولصوص التاريخ لن يخضع شعبنا ولن تخضع أمتنا، لهؤلاء القتلة”.

وقال النخالة “لقد طور شعبنا قدراته، واستطاع التغلب على كثير من العقبات، وراكم من الخبرات والتجارب في مسيرته، ومسيرة مقاومته التي بدأت منذ احتلال فلسطين وحتى وقتنا هذا، فأصبحنا نستطيع أن نهدد هذا الكيان، ونوقع به الخسائر على امتداد وطننا فلسطين”، وتابع “ما معاركنا في السنوات الأخيرة، من تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، إلا أكبر دليل على ذلك”، وأكد أن “هذه بلادنا وهذه أرضنا، وسنقاتل من أجلها، جيلاً بعد جيل، حتى يرحل هذا الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم