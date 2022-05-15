مراسل المنار: نسبة التصويت بلغت حتى الان في دائرة بيروت الثانية: 15% و دائرة بعبدا: 20.5% – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 13:42

مراسل المنار: نسبة التصويت بلغت حتى الان في دائرة بيروت الثانية: 15% و دائرة بعبدا: 20.5%

منذ 44 mins 15 May، 2022
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