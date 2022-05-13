هاشم: ارادة اللبنانيين ستكون بالمرصاد في صناديق الاقتراع

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم اننا “نتعاطى مع الاستحقاق الانتخابي كمحط اساسية للحفاظ على الوطن وسيادته، واستعادة ارضه المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر، وحماية ثرواته النفطية والغازية والمائية ، من خلال التصدي لاصحاب المشاريع المشبوهة الذين يحاولون استثمار الانتخابات لاخذ لبنان الى مسار التطبيع والذل، وهذا ما كشفته اطلالتهم ومشاريعهم الانتخابية الهدامة التي تستهدف عناصر قوة الوطن لاضعافه واخضاعه، وهذا لن يتحقق لان ارادة اللبنانيين التي انتصرت على العدو الاسرائيلي واهدافه وحمت لبنان، ستكون بالمرصاد في صناديق الاقتراع يوم الاحد المقبل”.

وقال خلال كلمات ألقاها في شبعا وتولين ومجدل سلم،: “يأتي الاستحقاق في ظل ظروف اقتصادية وحياتية صعبة، تقض مضاجع اللبنانيين وتطال كل نواحي الحياة وتفصيلها، ولم يعد يجوز الاستمرار في هذا الواقع المرير الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي وحتى الامني اذا ما استمرت الازمة على هذا المنوال”.

وتابع:”لذلك فإن اولى المهمات السريعة بعد الانتخابات ، ضرورة البدء بخطة معالجة الازمة دون مماطلة او تباطؤ، وهذا ما اكدت عليه كتلة التنمية والتحرير، وهذا حق شعبنا من اجل الحياة الكريمة بعد ان اصبح الوصول للرغيف وحبة الدواء انجاز”.

وختم: “المسؤولية الوطنية والاخلاقية تفرض علينا كما عاهدنا اهلنا بخاصة في المناطق الجنوبية الحدودية، ان نبقى منحازين لقضاياهم بكل مستوياتها الوطنية والمعيشية، لان هذا الشعب الذي دفع الكثير من التضحيات في سبيل عزة ومنعة هذا الوطن، ان يشعر بالامان وان تصل اليه حقوقه كاملة من دون منة من احد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام