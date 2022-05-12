أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 12-05-2022

البناء

• لم تستبعد مصادر انتخابية أن يذهب جزء من ناخبي تيار المستقبل نحو ممارسة التصويت السلبي أي منح أصواتهم للوائح المناوئة للوائح القوات اللبنانيّة والرئيس فؤاد السنيورة، مرجّحة أن تستفيد لوائح جمعيّة المشاريع في بيروت وطرابلس والشوف من هذا التصويت.

• قالت مصادر في ثنائي حزب الله وحركة أمل أن معادلة النفط والغاز ضمانة الودائع وسلاح المقاومة ضمانة النفط والغاز أضيفت الى معادلات الثنائي باعتبار الانتخابات استفتاء بين السلم الأهلي والحرب الأهلية وبين حماية لبنان من العدوان وتركه مكشوفاً بلا قوة ردع.

النهار

• تدير اعلام لائحة نائب بيروتي ماكينة بطيئة ومترهلة لا تصلح للتحديات المقبلة.

• يقول مرجع نيابي ان مجلس النواب المقبل سيكون الاخير في سلسلة مجالس النواب اذ سيتحول بعد الرئيس نبيه بري ساحة صراعات وتصفية حسابات وسيتعطل على شاكلة الحكومات.

• نُقل عن نائب في “تكتل لبنان القوي” استياءه الشديد من ادارة رئيس “التيار الوطني الحر” الاستحقاق الانتخابي.

• ترك كلام رئيس حزب ونائب جبلي استياءً لدى أكثرية أبناء الجبل عندما قال إن أمينا عاما لأحد الاحزاب يحمي الجبل، إذ ذكّره البعض بحقبة 11 أيار التي استهدفت المختارة.

اللواء

• وردت تقارير تقلِّل من الحماس الانتخابي الاغترابي، خلافاً لما جرى تصويره أو تضخيمه في يوم الاقتراع!

• اتخذت الماكينات العاملة في مختلف الدوائر إجراءات لوجستية لتوفير النقل أو المحروقات للراغبين في الانتقال للاقتراع.

• طُلب من رئيس تيّار مسيحي، يُكثر من الخصومات، أن يكفّ عن التعرّض لمرجع رسمي، بانتظار ما بعد الانتخابات.

الجمهورية

• لوحظ حصول استنفار واستفزازات بين مؤيدين لمرشح ومؤيدين لآخر على اللائحة نفسها على رغم أنهم جميعاً ينتمون الى جهة واحدة في كسروان – جبيل.

• يقول منتمون الى حزب مسيحي إنه أوعز إليهم منح صوتهم التفضيلي الى مرشح شيعي عن قضاء في دائرة في جبل لبنان.

• رفض مرجع حكومي سابق الرد أكثر من مرة على اتصالات هاتفية أجراها معه مرجع سابق.

المصدر: صحف