مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشان تزيونغ، يعلن أن بكين لن تدعم في مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي حول تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 02:18

مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشان تزيونغ، يعلن أن بكين لن تدعم في مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي حول تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية

منذ 1 ساعة 12 May، 2022
أخبار موقع المنار

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