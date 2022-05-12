مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشان تزيونغ، يعلن أن بكين لن تدعم في مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي حول تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2022 - 02:18
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استنكار واسع لجريمة اغتيال جيش الاحتلال الصهيوني الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين بالاراضي المحتلة
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة بحق حريّة الصحافة
النيابة العامة الفلسطينية: سنحيل التحقيقات في اغتيال شيرين ابو عاقلة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية
حركة الجهاد الإسلامي: جريمة إعدام الصحافية أبو عاقلة يجب أن تستنهض كل الضمائر الحية لفضح الاحتلال ومعاقبته
العلاقات الاعلامية في حزب الله تتقدم من قناة الجزيرة ومن عائلة الشهيدة أبو عاقلة ومن الإعلاميين بأحر التعازي والمواساة
العلاقات الاعلامية في حزب الله: استشهاد أبو عاقلة يؤكد الدور الهام للاعلاميين في فضح الاعتداءات الارهابية الاسرائيلية
العلاقات الاعلامية في حزب الله: نطالب المنظمات الإعلامية والدولية والحقوقية بإدانة "إسرائيل" في المحافل الدولية
اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يدين اقتحام الاحتلال الاسرائيلي مخيم جنين وقتل الصحفية شيرين ابو عاقلة
نقابة الاعلام المرئي والمسموع في لبنان: عدم اتخاذ خطوات عملية تحمي الفلسطينيين سيكون حافزا للاحتلال في سفك دماء العزل
الخارجية اللبنانية تدين بشدة جريمة القتل التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الصحافية شيرين أبو عاقلة
رئيس الحكومة السابق حسان دياب: شيرين أبو عاقلة مقاومة سقطت شهيدة وهذا الاحتلال لن يتغير ولا يردعه الا المقاومون الابطال
الفلسطينيون يشيعون الشهيد ثائر اليازوري في بلدة البيرة في الضفة الغربية المحتلة الذي ارتقى شهيداً برصاص قوات الاحتلال
حركة حماس تنعى الشهيد ثائر خليل مصلط اليازوري الذي استشهد أثناء المواجهات مع الاحتلال على جبل الطويل
حركة حماس: مقاومتنا مستمرة رداً على جرائم الاحتلال ودماء الشهداء ستكون لعنة تطارد هذا العدو وقادته
الهلال الاحمر الفلسطيني: 5 مصابين بينهم مسعف خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة
أهالي الطلاب في الخارج يدعون السلطات اللبنانية إلى تطبيق قانون الدولار الطالبي من أجل وقف معاناة الطلاب وذويهم
وزير الثقافة محمد المرتضى يلتقي في طهران الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان
الجيش المصري يعلن مقتل 5 من جنوده والقضاء على 23 ارهابيا خلال عمليات عسكرية في سيناء منذ 7 أيار الجاري
رئيس الوزراء الكوبي يزور طهران في 15 الشهر الجاري للمشاركة في الاجتماع الـ18 للجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وكوبا
الاتحاد الاوروبي يلغي الزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارا من الاسبوع المقبل
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إستمرار الإتصالات بين الجانبيْن الروسي والأوكراني بشأن عملية التفاوض
قتيل و3 جرحى أحدهم في حالة حرجة إثر إطلاق نار بمدينة ليون الفرنسية
تفجير انتحاري يستهدف نقطة أمنية قرب مطار مقديشو في الصومال
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
تفجير انتحاري يستهدف نقطة أمنية قرب مطار مقديشو في الصومال
إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد ظهر يوم الجمعة خلال مهرجان شعبي في البقاع في عين بورضاي ورياق وسهل مشغرة
إعلان الإضراب العام في محافظة جنين حدادا على الشهيدة الصحافية شيرين ابو عاقلة
الإعلان عن الإضراب العام في مدينة القدس حدادا على روح الشهيدة الصحافية شيرين ابو عاقلة
شهيد برصاص الإحتلال في جبل الطويل بمدينة البيرة
المجموعة اللبنانية للإعلام: نستنكر وندين بشدة اغتيال الاحتلال الزميلة الشهيدة شيرين ابو عاقلة
المجموعة اللبنانية للإعلام: هذه الجريمة النكراء لن تنال من عزيمة الصحافيين في تشبثهم بالقيم الصحافية والمناقبية المهنية
المجموعة اللبنانية للإعلام: الاستهداف المباشر للصحافة في الأراضي المحتلة يعيد تسليط الضوء على مسؤوليات المنظمات الدولية
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشان تزيونغ، يعلن أن بكين لن تدعم في مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي حول تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية
منذ 1 ساعة
12 May، 2022
الامم المتحدة
الصين
العقوبات ضد كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
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