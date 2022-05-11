العدو الاسرائيلي أطلق النار على فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

أطلقت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء النار باتجاه شابا فلسطينيا في سوق القطانين داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وزعمت قناة “كان” الإسرائيلية” أن جنود الاحتلال أطلقت تجاه شاب فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في سوق القطانين بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

بدورها، قالت مصادر فلسطينية إن “قوات العدو أغلقت أبواب المسجد الأقصى المبارك في أعقاب مزاعم عن حدث أمني داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة”.

كما زعمت “القناة 13” الاسرائيلية إن “الشاب المصاب في منطقة باب القطانين بالقدس المحتلة لم يكن بحوزته سكين وصرخ الله أكبر وهاجم الجنود فأطلقوا النار عليه”.

المصدر: فلسطين اليوم