قوات الإحتلال تقتحم منزل عائلة الصحافية شيرين ابو عاقلة في بيت حنينا بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2022 - 15:44
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استشهاد مراسلة قناة الجزيرة الصحافية شيرين أبو عاقلة وإصابة مراسل صحيفة القدس علي السمودي برصاص الإحتلال في جنين
إعلان الإضراب العام في محافظة جنين حدادا على الشهيدة الصحافية شيرين ابو عاقلة
الإعلان عن الإضراب العام في مدينة القدس حدادا على روح الشهيدة الصحافية شيرين ابو عاقلة
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة بحق حريّة الصحافة
النيابة العامة الفلسطينية: سنحيل التحقيقات في اغتيال شرين ابو عاقلة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية
حركة الجهاد الإسلامي: جريمة إعدام الصحافية أبو عاقلة يجب أن تستنهض كل الضمائر الحية لفضح الاحتلال ومعاقبته
المجموعة اللبنانية للإعلام(قناة المنار وإذاعة النور): نستنكر وندين بشدة اغتيال الاحتلال الزميلة الشهيدة شيرين ابو عاقلة
المجموعة اللبنانية للإعلام: هذه الجريمة النكراء لن تنال من عزيمة الصحافيين في تشبثهم بالقيم الصحافية والمناقبية المهنية
المجموعة اللبنانية للإعلام: الاستهداف المباشر للصحافة في الأراضي المحتلة يعيد تسليط الضوء على مسؤوليات المنظمات الدولية
العلاقات الاعلامية في حزب الله تتقدم من قناة الجزيرة ومن عائلة الشهيدة أبو عاقلة ومن الإعلاميين بأحر التعازي والمواساة
العلاقات الاعلامية في حزب الله: استشهاد أبو عاقلة يؤكد الدور الهام للاعلاميين في فضح الاعتداءات الارهابية الاسرائيلية
العلاقات الاعلامية في حزب الله: نطالب المنظمات الإعلامية والدولية والحقوقية بإدانة "إسرائيل" في المحافل الدولية
العلاقات الاعلامية في حزب الله: نطالب المنظمات بإدانة "إسرائيل" ومنعها من التعرض للإعلاميين والاعتداء عليهم
اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يدين اقتحام الاحتلال الاسرائيلي مخيم جنين وقتل الصحفية شيرين ابو عاقلة
شهيد برصاص الإحتلال في جبل الطويل بمدينة البيرة
حركة حماس تنعى الشهيد ثائر خليل مصلط اليازوري الذيت استشهد أثناء المواجهات مع الاحتلال على جبل الطويل
حركة حماس: مقاومتنا مستمرة رداً على جرائم الاحتلال ودماء شهداء ستكون لعنة تطارد هذا العدو وقادته
الوزير حمية: ذاهبون في مشروع سكة الحديد إلى النهاية وكل الدول مُرحّب بها للإستثمار في هذا المجال
الوزير حمية: الدفعة الأولى من الباصات الفرنسية ستنطلق من فرنسا يوم الأحد المقبل وستصل إلى مرفأ بيروت في 23 الجاري
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امير قطر تميم بن حمد آل ثاني يزور ايران يوم غد الخميس ويلتقي في مستهل الزيارة نظيره الايراني السيد ابراهيم رئيسي
حرس الثورة الاسلامية في ايران يعلن استهداف مقرات تابعة للمجموعات الإرهابية في مدينة أربيل العراقية بقصف مدفعي
القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي: إيران أصبحت اليوم اكثر قوة واستقراراً من أي وقت مضى
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إستمرار الإتصالات بين الجانبيْن الروسي والأوكراني بشأن عملية التفاوض
قتيل و3 جرحى أحدهم في حالة حرجة إثر إطلاق نار بمدينة ليون الفرنسية
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محمد عبد السلام: من يختلق أي شروط أخرى فهو من يعرقل تنفيذ الهدنة ويفترض بما هو إنساني التعامل معه دون أي تسييس
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الصحافية شيرين ابو عاقلة بعد اصابتها بنيران الاحتلال في مخيم جنين
إعلان الإضراب العام في محافظة جنين حدادا على الشهيدة الصحافية شيرين ابو عاقلة
الإعلان عن الإضراب العام في مدينة القدس حدادا على روح الشهيدة الصحافية شيرين ابو عاقلة
شهيد برصاص الإحتلال في جبل الطويل بمدينة البيرة
المجموعة اللبنانية للإعلام: نستنكر وندين بشدة اغتيال الاحتلال الزميلة الشهيدة شيرين ابو عاقلة
المجموعة اللبنانية للإعلام: هذه الجريمة النكراء لن تنال من عزيمة الصحافيين في تشبثهم بالقيم الصحافية والمناقبية المهنية
المجموعة اللبنانية للإعلام: الاستهداف المباشر للصحافة في الأراضي المحتلة يعيد تسليط الضوء على مسؤوليات المنظمات الدولية
الدفاع البريطانية: قواتنا ستنفذ مناورات عسكرية هذا الشهر في واحدة من أكبر عمليات الانتشار منذ الحرب الباردة
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
قوات الإحتلال تقتحم منزل عائلة الصحافية شيرين ابو عاقلة في بيت حنينا بالقدس المحتلة
منذ 1 ساعة
11 May، 2022
عاجل
استشهاد الصحفية شيرين ابوعاقلة
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