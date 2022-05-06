لم تكن العلاقة المتميزة التي تجمع الولايات المتحدة الأميركية بالمملكة العربية السعودية غريبةً أبدًا على من عرف كنه تلك الدولتين وسياساتهما، وإن بدت مستهجنة لمن نظر إلى المملكة السعودية نظرته لدولة الإسلام، أو للولايات المتحدة على أنها راعية قيم الحرية والديمقراطية في العالم.

يتناول الإصدار الجديد لدار المعارف الحكمية “العلاقات الأميركية السعودية بعد الحادي عشر من أيلول” للباحث الدكتور بلال اللقيس طبيعة تلك العلاقة في أسسها منطلقًا من المحطات البنائية لكل من الولايات المتحدة والسعودية موضحًا أوجه الشبه في تلك البنى، قبل وبعد حادثة البرجين في 11 أيلول.

عدد الصفحات: 468

تاريخ الطبعة: 2021

الطبعة الأولى

المصدر: موقع معهد المعارف الحكمية