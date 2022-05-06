خلال نيسان الماضي.. 1000 حالة اعتقال نفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين

قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إنه رصد تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما يزيد عن ألف حالة اعتقال، خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، بينهم 92 طفلاً، و14 سيدة.

وأوضح المركز في تقريره الشهري حول الاعتقالات، أن الاحتلال اعتقل قرابة الـ500 شخص من مدينة القدس المحتلة، ومن داخل المسجد الأقصى، بينهم نساء وأطفال، في يوم واحد.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت 16 فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم 15 صيادًا، اعتقلوا خلال ممارستهم عملهم في صيد الأسماك قبالة شواطئ القطاع، وأطلق سراحهم بعد التحقيق معهم.

واعتقلت قوات الاحتلال، التاجر أحمد جودت الدلو، أثناء مروره عبر معبر بيت حانون، ونقلته الى التحقيق في عسقلان.

وذكر التقرير أن “محاكم الاحتلال أصدرت 16 أمراً بالاعتقال الإداري بحق شبان مقدسيين خلال الشهر الماضي، بينهم النائب المقدسي المبعد عن المدينة أحمد عطّون، فيما أصدرت 520 أمر إبعاد بحق المقدسيين عن المسجد الأقصى، والشوارع والبلدات المحيطة به، إضافة إلى إصدار 14 أمر حبس منزلي ما بين أيام وعدة أسابيع”.

ورصد التقرير، إصدار محاكم الاحتلال ما يزيد عن 190 قراراً إدارياً بالحبس، ما بين جديد وتجديد، رغم استمرار خطوة الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال الادارية، منذ بداية العام الجاري.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال نحو أربعة آلاف و450 أسيرا فلسطينيا، منهم 32 أسيرة، ونحو 161 طفلاً، وقرابة 530 معتقلاً إدارياً، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر: فلسطين اليوم