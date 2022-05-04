السيد صفي الدين شارك في تقديم واجب العزاء بالعلامة السيد ترحيني: رحيله خسارة للحوزات ولكل المتعطشين للمعرفة والتعلم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2022 - 17:34

السيد صفي الدين شارك في تقديم واجب العزاء بالعلامة السيد ترحيني: رحيله خسارة للحوزات ولكل المتعطشين للمعرفة والتعلم

منذ 1 ساعة 4 May، 2022
السيد صفي الدين شارك في تقديم واجب العزاء بالعلامة السيد ترحيني
لبنان

شارك رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين يرافقه مسؤول منطقة الجنوب الثانية في حزب الله علي ضعون بتقديم العزاء بالعلامة السيد محمد ترحيني في حسينية بلدة عبا الجنوبية.

وقال السيد صفي الدين “رحم الله سماحة العلامة السيد محمد ترحيني وأسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة، لقد عرفته حينما كنا في قم المقدسة عالما مجدا واستاذا مربيا تتلمذ على يديه الكثير من أهل العلم”.

ولفت إلى أنه كان “شديد الإهتمام بالقيم الأخلاقية والتربوية والعملية، وألف الكثير من الكتب والتحقيقات وترك آثارا مهمة جدا”.

واضاف السيد صفي الدين “لا شك أن رحيله هو خسارة للحوزات ولأهل العلم ولكل أتباع الدين الإسلامي ولكل المتعطشين للمعرفة والتعلم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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