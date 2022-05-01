هاشم حيا العمال في عيدهم

حيا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، العمال في عيدهم. وقال في تصريح: “يحل عيد العمال هذا العام، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ظاغطة، تركت اثارها السلبية على الطبقات الكادحة التي تدفع الثمن والتضحيات بسبب تراكمات السياسات الخاطئة التي أوصلت البلاد الى هذا الواقع المرير، وما نأمله ان يكون هذا العام بداية التأسيس للخروج من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، والذي يقوم على سواعد العمال والكادحين من أجل لقمة العيش الكريم، فتحية لعمال لبنان في عيدهم، وبوركت سمرة جباهم التي تلونت بتراب الارض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام