كركي هنأ بعيدي الفطر والعمال

هنأ رئيس الجمعية العربية للضمان الإجتماعي – المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان الدكتور محمد كركي “الأمة الإسلامية جمعاء بحلول عيد الفطر السعيد”، متمنيا أن يحل ببركاته وخيراته عليها. وقد خص كركي “الأشقاء العرب بأحر التهاني والمعايدات”، آملا أن يكون هذا العيد “رسالة سلام وخير على شعوب المنطقة وبخاصة بلدنا الحبيب لبنان، الذي يعاني أزمات صعبة منذ أكثر من سنتين”.

وتقدم كركي من عمال العالم أجمع، لاسيما العرب واللبنانيين “بأسمى التهاني والتمنيات بمناسبة حلول عيد العمال العالمي، والذي تقاطع مع عيد الفطر السعيد”، متمنيا أن “تتوالى علينا المناسبات السعيدة كما حال هذه السنة، بدلا من المصاعب والأزمات”، واعدا “ومن باب مسؤولياته أن يبذل قصارى جهوده لنصرة العمال العرب واللبنانيين والتحسين من ظروفهم المعيشية والسعي لتعزيز الحماية والعدالة الاجتماعية في لبنان والعالم العربي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام