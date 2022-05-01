الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاحد غائما جزئيا مع انخفاض ملموس وحاد بدرجات الحرارة والتي تعود لتلامس معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح فترة قبل الظهر وترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مع بقاء ظهور طبقات من الغبار في الأجواء مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا ويتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط امطار خفيفة شمال البلاد ليلا.

– الحال العامة:

بعد انحسار الكتل الحارة المغبرة عن الحوض الشرقي للمتوسط تعود درجات الحرارة الى معدلاتها الطبيعية اليوم ويتأثر لبنان اعتبارا من مساء الاثنين بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان مما يؤدي الى تساقط بعض الأمطار المتفرقة الخفيفة والموحلة بسبب الغبار يوم الثلاثاء.

– الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل مع غبار في الاجواء، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من المساء خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.

– الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل و جنوب البلاد وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار محلية خفيفة بخاصة شمال البلاد تكون موحلة نتيجة وجود الغبار في الاجواء.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 37 درجة، فوق الجبال من 15 الى 30 درجة، في الداخل من 17 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 25 و 60 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط الى سيئ إجمالا بسبب الغبار .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 85 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

– حرارة سطح الماء: 21 درجة .

– الضغط الجوي: 756 ملم زئبق .

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية