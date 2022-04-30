قاليباف: الکیان الصهيوني بات عاجزاً امام مقاومة الشعب الفلسطيني

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي “محمد باقر قاليباف” أن الأمة الإسلامية لن تتاجر بهدفها وهو تحرير القدس، قائلاً إن المقاومة النموذجية للشعب الفلسطيني جعلت الکیان الصهيوني المؤقت عاجزًا أمام هذه المعارضة الشعبية الواسعة.

وقال “قالیباف” في بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، اليوم السبت، إن المسيرات الحاشدة في انحاء إيران في يوم القدس العالمي تشير الى ان عزم الشعب المتنامي لدعم تطلعات الشعب الفلسطيني لتحرير القدس.

وأضاف “أظهرت الأمة الإسلامية وحدتها ضد المحتلين الصهاينة المجرمين من خلال النزول إلى الشوارع وترديد شعارات تحرير فلسطين وقطع العهد على استئصال هذه الغدة الصهیونیة السرطانیة”. وصرّح أن “المقاومة النموذجية للشعب الفلسطيني جعلت الکیان الصهيوني عاجزًا أمام هذه المعارضة الشعبية الواسعة وأحبطت كل محاولات نظام الهيمنة للتطبيع مع هذا الکیان المزیف”.

واکد أن “الأمة الإسلامية لن تتاجر بهدفها وهو تحرير القدس”، مؤکداً أن “الأمة الاسلامية ستحقق هذا الهدف”.

المصدر: فارس