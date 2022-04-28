موسكو تدين الاعتداءت الإسرائيلية على دمشق

أعربت الخارجية الروسية عن ادانتها الاعتداء الاسرائيلي على أطراف العاصمة السورية دمشق الأربعاء.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي “بحسب التقارير الواردة، في ليلة 27 أبريل، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما صاروخيا على أهداف ومناطق مأهولة بالسكان.. وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل أربعة جنود سوريين وإصابة ثلاثة، وإلحاق أضرار مادية كبيرة. نؤكد على أن استمرار القصف الإسرائيلي للأراضي السورية يعد انتهاكا للمعايير الأساسية للقانون الدولي”.
وأضافت أن “مثل هذه الهجمات غير المبررة تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية، مما يؤثر سلبا على فعالية جهود مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية.
وأكدت “نطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الاعتداءات الشرسة والخطيرة”.
المصدر: روسيا اليوم