موسكو تدعو منظمة الصحة العالمية لمنع كييف من استخدام المنشآت الطبية لأغراض عسكرية

دعت وزارة الدفاع الروسية منظمة الصحة العالمية للتأثير على السلطات الأوكرانية ومنعها من استخدام المرافق الطبية لأغراض عسكرية.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إن حقيقة وضع النازيين الأوكرانيين الأسلحة الثقيلة في المنشآت الطبية لم يلفت اهتمام منظمة الصحة العالمية رغم التحذيرات المتكررة من الجانب الروسي.

وأضاف: “مرة أخرى ندعو جميع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية للتأثير على كييف واتخاذ تدابير فعالة تهدف إلى منع استخدام البنية التحتية الطبية للأغراض العسكرية”.

المصدر: وكالات