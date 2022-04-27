وزيرة الخارجية الألمانية: الجيش الألماني سيكثف من تواجده في دول البلطيق لأن أحداث بوتشا أظهرت أن الاوان قد يفوت قبل اتخاذ موقف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2022 - 20:46
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار ويؤثر بذلك بشكل سلبي على المواطنين
الرئيس عون: تقارير محلية ودولية تشير إلى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع في لبنان ومنها من هو في موقع السلطة
عون: الدول الخارجية تساهم بإبقاء النازحين في لبنان متذرعين بانتظار حل سياسي في سوريا وهو أمر لا يمكن القبول به
وزير المهجرين: الرئيس عون يطرح مشروعا عمليا يطالب الامم المتحدة بمنح النازحين السوريين مخصصاتهم على اراضي سوريا
وزير المالية يوسف الخليل: الوزراة تعمل بكل طاقتها لإنجاز الجداول لدفع المساعدة الاجتماعية لمستحقيها بأقرب وقت ممكن
مصرف لبنان: المجلس المركزي يوافق على تمديد مفاعيل التعميم الاساسي 161 لغاية نهاية شهر أيار 2022 قابل للتجديد
مصرف لبنان: التعاطي بالاوراق النقدية بالدولار مقابل الاوراق النقدية اللبنانية مستمر مع المصارف دون سقف على منصة صيرفة
أهالي ضحايا الزورق يعتصمون أمام مرفأ طرابلس بشمال لبنان للمطالبة بالإسراع في انتشال جثث المفقودين في البحر
المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة: اعلان يوم القدس كان بمثابة احياء للقضية الفلسطينية
سعيد خطيب زاده: القضية الفلسطينية ستبقى شعلة مضيئة بجهود وغيرة ويقظة الشباب والشعب الفلسطيني
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: قوى خارجية دفعت كييف الى المواجهة المباشرة مع روسيا
بوتين: بدء العملية العسكرية الخاصة في اوكرانيا جنب روسيا خطراً حقيقياً كان يحدق بها
بوتين: لو حاول طرف خارجي التدخل في الأحداث الأوكرانية عليه أن يعرف ان ضرباتنا ستكون صاعقة
الخارجية الروسية: موسكو فرضت عقوبات على 287 عضوا في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني ردا على العقوبات البريطانية
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 21% بسبب رفض بولندا وبلغاريا دفع ثمنه بالروبل ووقف روسيا الامدادات لهاتين الدولتين
الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: انقطاع السيولة المالية عن الاقتصاد الافغاني قد يكون له عواقب وخيمة على الشعب
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
ارتفاع في أسعار الغاز في أوروبا بعد وقف شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا بسبب عدم الدفع بالروبل
بلومبيرغ: 10 مشترين للغاز الروسي من أوروبا قبلوا سداد ثمنه بالروبل
رئيسة المفوضية الأوروبية: إعلان غازبروم هو محاولة أخرى من جانب روسيا لابتزازنا بالغاز
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
مصدر عسكري سوري: استشهاد 4 جنود سوريين خلال العدوان الصهيوني على محيط دمشق فجر اليوم
مسيرة حاشدة في العاصمة البحرينية المنامة تحشيداً لإحياء يوم القدس العالمي واستجابة لدعوة آية الله الشيخ عيسى قاسم
الحشد الشعبي والقوات الأمنية يواصلان لليوم الخامس عملية "الإرادة الصلبة" غرب الأنبار للقضاء على بقابا إرهابيي داعش
الرئيس بوتين: لا علاقة للجيش الروسي بما حصل في بوتشا ودونيتسك ولوغانسك طلبتا مساعدة عسكرية بعد انتهاكات نظام كييف
الدفاع الروسية: دمرنا بصواريخ "كاليبر" شحنة ضخمة من الأسلحة والذخيرة وردتها واشنطن ودول أوروبية للقوات الأوكرانية
الدفاع الروسية: ضربات سلاحنا الجوي أدت إلى القضاء على 120 قومياً متطرفاً ودمرت 59 موقعاً عسكرياً بأوكرانيا
وكالة الصحافة الفرنسية: أوكرانيا تعلن سيطرة القوات الروسية على قرى عدة شرق البلاد
شركة غازبروم الروسية: وقف إمدادات الغاز بشكل كامل لشركتي "بولغارغار" البلغارية و"جي نيج" البولندية لعدم الدفع بالروبل
بلومبيرغ: 10 مشترين للغاز الروسي من أوروبا قبلوا سداد ثمنه بالروبل
رئيسة المفوضية الأوروبية: إعلان غازبروم هو محاولة أخرى من جانب روسيا لابتزازنا بالغاز
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأوضاع في أوكرانيا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزيرة الخارجية الألمانية: الجيش الألماني سيكثف من تواجده في دول البلطيق لأن أحداث بوتشا أظهرت أن الاوان قد يفوت قبل اتخاذ موقف
منذ 2 ساعة
27 April، 2022
الخارجية الألمانية
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