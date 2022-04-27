عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 27 نيسان/ أبريل 2022

العناوين:

الاخبار:

ـ أكراد لبنان: ليتنا كنّا أرمن

ـ ‫هل تصنّف روسيا لبنان «دولة غير صديقة»؟

ـ ‫أوراق من تحقيقات القضاء الفرنسي: الشركات العقارية لشبكة سلامة: كيف أُسِّست ومن ملكها؟

ـ ‫«تويتر» إيلون ماسك: صراع إمبراطوريات

ـ مجلس وهمي لتنمية الشمال: الحكومة تراكم وعود ميقاتي فوق وعود الحريري

ـ قارب الموت «ينهي» انتخابات طرابلس

البناء:

ـ بوتين لغوتيريس: لا نحتاج إلى وساطة… واعترفوا بالدول المستقلة كما فعلتم مع يوغوسلافيا

ـ نصرالله: في خط المواجهة الأماميّ إلى جانب إخوتنا في فصائل المقاومة الفلسطينيّة

ـ الكابيتال كونترول إلى ما بعد الانتخابات… والثقة بوزير الخارجيّة الخميس

الديار:

ـ مجلس الوزراء يقطع الطريق على استهداف الجيش

ـ العماد عون يدحض الادعاءات الكاذبة… وكلام باسيل «رئاسي»

ـ لا «كابيتال كونترول» ولا خطة تعافي قبل الانتخابات

النهار:

ـ وقائع “رحلة الموت” تستدرج ملف النازخين

ـ الغرب يعد اوكرانيا بأسلحة ثقيلة وقلق من تفجيرات مولدوفا

ـ أردوغان يزور السعودية غداً للمرة الاولى منذ عام 2018

اللواء:

ـ المساعدات تعزل الطبقة الحاكمة قبل الانتخابات.. فكيف بدها؟

72 مليون يورو من الصندوق السعودي ـ الفرنسي.. وأجراء تحقيق قصائي ـ عسكري حول فاجعة طرابلس

ـ ألمانيا تزود كييف بأسلحة متطورة.. وروسيا تستهدف خط إمداداتها

الجمهورية:

ـ الجيش في تصرّف القضاء

ـ “الكابيتال كونترول” سقط

ــ الشيعة يثأرون من صيغة 43: لنا حصتنا

ـ واشنطن وحلفاؤها سيجتمعون شهرياً لمساعدة كييف

ـ توزيع الخسائر يحدد شكل الاقتصاد مستقبلاً

الاسرار:

البناء:

ـ قالت مصادر انتخابية إن السفارة السعودية أبلغت المرشحين المتسابقين على وراثة تيار المستقبل من بيئته ومن خارجها أن بوابة الدعم التصويتيّ والماليّ تبدأ بالتنسيق مع الرئيس فؤاد السنيورة الذي يتعاون انتخابياً مع القوات اللبنانية.

ـ تعتقد مصادر أوروبيّة أن مصير أوكرانيا سيكون شبيهاً بمصير يوغوسلافيا عبر تطبيق كل السياسات التي اعتمدت لتفكيك يوغوسلافيا بغطاء أمميّ كغطاء لما تنوي روسيا فعله بأوكرانيا؛ وهذه خطتها للانتقام من حرب يوغوسلافيا وفق معادلة «عروسكم مقابل عروسنا»

الجمهورية:

ـ بدأ عدد من السوبرماركت تحديد قيمة الدفع عبر البطاقات المصرفية بنسبة 25 في المئة من الفاتورة ويقول أصحاب بعضهاّ إن قبول الدفع عبر البطاقات سيتوقف قريبا.

ـ تلقى مرجع غير مدني مجموعة من الإتصالات التي أكدت رفضها لحملات التجني التي تعرض لها نتيجة الأحداث الأخيرة؟

ـ يواصل أبناء بلدة في بعلبك ـ الهرمل مساعيهم مع أحد أبناء بلدتهم للانسحاب من لائحة يعتبرونها لا تشبههم ومعادية لبيئتهم

اللواء:

ـ يعنى سفراء ناشطون لمتابعة سير التحضيرات للعمليات الانتخابية، نظراً للنتائج الخطيرة التي سترسم مستقبل قوى سياسية من القمة إلى القاعدة.

ـ يُعاني متقاعدون جدد من استلشاء دائرة تصفية معاشات التقاعد، بحيث أن الحد الأدنى لإنجاز المعاملات يبدأ من ستة أشهر وما فوق؟!

ـ تمكن مرجع من ضرب عصافير عدّة في حجر واحد، بالدعوة إلى أوّل جلسة منذ الطائف لطرح الثقة بوزير.

النهار:

ـ يشرف رئيس حزب بارز، على تفاصيل عمل الماكينة الانتخابية لحزبه، التي رُفدت بشخصيات اجتماعية تحت شعار “الخطأ مرفوض”

ـ أصدرت هيئة الإشراف على الإنتخابات ثلاثة بيانات في شأن قضية استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ودور العبادة خلال النشاطات الانتخابية للمرشحين واللوائح، وفي شأن حظر نشر أو بث أو توزيع استطلاعات الرأي في العشرة أيام التي تسبق يوم الإقتراع، وفي شأن منع استثمار لوحات اعلانية للدعايات الانتخابية بصورة مخالفة للقانون.

ـ بدأ بعض الديبلوماسيين الجدد، يرسلون سيرتهم الذاتية طلبا للعمل لدى شركات ومؤسّسات في أوروبا والخارج عموماً، على خلفية عدم قبض رواتبهم، وإلغاء حوافز كثيرة كانوا يعوّلون عليها.

المصدر: صحف