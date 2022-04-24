حزب الله: ما جرى في عرض البحر يجب ان يكون بمثابة صرخة انذار لكافة المسؤولين وعلى كافة المستويات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2022 - 21:12

حزب الله: ما جرى في عرض البحر يجب ان يكون بمثابة صرخة انذار لكافة المسؤولين وعلى كافة المستويات

منذ 2 ساعة 24 April، 2022
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