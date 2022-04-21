قوى الامن: توقيف شخصين في الكورة لقيامهما بعمليات سرقة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2022 - 18:46

قوى الامن: توقيف شخصين في الكورة لقيامهما بعمليات سرقة

منذ 26 mins 21 April، 2022
حوادث واخبار امنية
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع، من داخل منازل في بلدات ضمن محافظة عكار وفي بلدة حدث الجبة – قضاء بشري، وذلك من قبل أشخاص مجهولين.

بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت عناصرها بتاريخ 18-4-2022، من توقيف مشتبه بهما في بلدة بصرما – قضاء الكورة، وهما:
– ر. ز. أ. (مواليد عام 1990، سوري)
– ع. ع. (مواليد عام 2005، سوري)

باستماعهما من قبل عناصر مخفر حدث الجبة، اعترفا بسرقة العديد من المنازل، وبيع المسروقات في مدينة طرابلس.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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