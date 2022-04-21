قوات الاحتلال تنسحب من باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامه والاعتداء على المرابطين داخله منذ ساعات الصباح الباكر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2022 - 12:08

قوات الاحتلال تنسحب من باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامه والاعتداء على المرابطين داخله منذ ساعات الصباح الباكر

منذ 1 ساعة 21 April، 2022
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