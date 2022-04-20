بالفيديو | إعلام العدو: صاروخ أطلق من غزة أصاب منزلًا في سديروت

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، إطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف. وقال في تصريح مقتضب: “رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو الغلاف”.

وأفاد الاعلام العبري، مساء اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات بعد انطلاق صافرات الإنذار في محيط غلاف غزة. وقالت مصادر عبرية إن منزلًا أصيب بشظايا الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة، لافتةً الى أنه لم يرد أنباء عن وقوع اصابات.

وقالت وسائل اعلام العدو إن القبة الحديدية لم تعمل والقذائف التي انطلقت من غزة وصلت إلى سديروت من دون أن يتم اعتراضها، ونشرت مشاهد قالت إنها للحظة انطلاق الصاروخ من قطاع غزة.

المصدر: موقع المنار